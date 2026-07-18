Le voci dal campo hanno fatto rumore, e il circuito risponde: la diatriba sulle palline entra in una fase concreta. L’idea è semplice: dare ai giocatori ciò che chiedono da mesi, più coerenza e meno sorprese. I prossimi tornei potrebbero essere il banco di prova. Il caso è noto da tempo. In molti hanno segnalato che le palline da tennis cambiano troppo da un torneo all’altro. Non si parla solo di marchi: peso percepito, “peluria”, rimbalzo, durata. Piccole differenze che, sommate, incidono su ritmo, timing e, soprattutto, su polso e gomito. L’ ATP ha ascoltato i tennisti. Ora punta a introdurre modifiche graduali per alleggerire il problema senza stravolgere il calendario. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - ATP risponde alle polemiche: in arrivo modifiche per le palline da tennis

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