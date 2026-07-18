A Kitzbühel si terrà dal 18 al 25 luglio il torneo ATP 250 sul campo in terra rossa, noto come Generali Open Kitzbühel 2026. Tra i giocatori italiani che hanno superato le qualificazioni figurano Cinà, Giustino e Ribecai. La competizione vedrà la partecipazione di vari tennisti internazionali, mentre le qualificazioni si sono concluse con questi tre italiani tra i favoriti. Il torneo rappresenta un appuntamento importante nel circuito sulla terra battuta.

La terra rossa austriaca si prepara ad accogliere il grande tennis con il Generali Open Kitzbühel 2026, torneo ATP 250 in programma dal 18 al 25 luglio. Prima dell’inizio del tabellone principale, spazio alle qualificazioni, dove diversi giocatori italiani proveranno a conquistare un posto nel main draw. Tra gli azzurri al via nelle qualificazioni figurano Federico Cinà, Lorenzo Giustino e Giorgio Ribecai, chiamati a superare due turni per entrare nel torneo principale. Cinà, una nuova occasione per continuare la crescita. Grande attenzione per Federico Cinà, giovane talento italiano che nel 2026 ha già avuto modo di confrontarsi con importanti appuntamenti del circuito ATP. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - ATP Kitzbühel 2026, qualificazioni: Cinà, Giustino e Ribecai guidano la pattuglia italiana

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