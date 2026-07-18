Atalanta primo test ok | il giovane Levak ribalta l’Under 23 nel derby in famiglia

Notizia in breve

Un giovane esterno di centrocampo ha segnato due reti nel finale, portando la squadra principale alla vittoria per 2-1 contro l’Under 23 in un test in famiglia. La partita si è svolta allo stadio di Clusone, segnando il primo successo stagionale per la formazione principale. La doppietta è stata realizzata da un 20enne croato, che ha ribaltato il risultato nel finale.