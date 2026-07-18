Atalanta primo test ok | il giovane Levak ribalta l’Under 23 nel derby in famiglia
Un giovane esterno di centrocampo ha segnato due reti nel finale, portando la squadra principale alla vittoria per 2-1 contro l’Under 23 in un test in famiglia. La partita si è svolta allo stadio di Clusone, segnando il primo successo stagionale per la formazione principale. La doppietta è stata realizzata da un 20enne croato, che ha ribaltato il risultato nel finale.
Bergamo, 18 luglio 2026 – Una doppietta nel finale del 20enne esterno di centrocampo croato Sergej Levak ha regalato alla nuova Atalanta di Maurizio Sarri la prima vittoria stagionale, al termine del tradizionale test in famiglia allo stadio di Clusone, vinto per 2-1 contro l’Under 23. Davanti a oltre duemila spettatori - compresa una nutrita delegazione della Curva Nord che ha inneggiato cori per tutti e srotolato uno striscione di benvenuto per Sarri - la Dea ha affrontato la prima uscita dopo una prima vera settimana di allenamenti al centro sportivo di Zingonia. Le scelte di Sarri. Gambe appesantite dai primi carichi di lavoro, ma nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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