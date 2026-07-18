Aswan ospita il Forum afro-asiatico dedicato a innovazione e tecnologia in Egitto

Da napolipiu.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Aswan ospiterà la nona edizione del Forum afro-asiatico per l’Innovazione e la Tecnologia dal 25 al 29 ottobre. La manifestazione si svolgerà nella provincia egiziana, coinvolgendo rappresentanti di paesi africani e asiatici. L’evento si concentra su temi legati a innovazione e tecnologia, con sessioni e incontri programmati durante tutta la settimana. La partecipazione include delegati di diverse nazioni, senza dettagli sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Aswan Accoglie il Forum Afro-Asiatico per Innovazione e Tecnologia. Il Cairo, Egitto – La provincia di Aswan si prepara ad accogliere la nona edizione del Forum Afro-Asiatico per l’Innovazione e la Tecnologia (AAFFIAT 2026), che si terrà dal 25 al 29 ottobre. Questo importante evento è patrocinato dal Ministero egiziano delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, evidenziando l’impegno del governo nell’ambito della trasformazione digitale e dell’innovazione. In preparazione per il forum, il governatore di Aswan, Amr Lashin, ha recentemente discusso i dettagli finali del programma con Ahmed Khattab, direttore del National Telecommunication Institute (NTI). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

aswan ospita il forum afro asiatico dedicato a innovazione e tecnologia in egitto
© Napolipiu.com - Aswan ospita il Forum afro-asiatico dedicato a innovazione e tecnologia in Egitto.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cina, a Dalian si è concluso il Summer Davos Forum dedicato all'innovazione

Dal 5 al 6 giugno il Cairo ospita il TechSkills Forum: Italia ed Egitto alleati per rilanciare l’istruzione tecnica nel Mediterraneo. Presente ValditaraDal 5 al 6 giugno, il Cairo ospita la prima edizione del TechSkills Forum, dedicato all’istruzione tecnica e professionale nei paesi del Mediterraneo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web