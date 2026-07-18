Aswan ospiterà la nona edizione del Forum afro-asiatico per l’Innovazione e la Tecnologia dal 25 al 29 ottobre. La manifestazione si svolgerà nella provincia egiziana, coinvolgendo rappresentanti di paesi africani e asiatici. L’evento si concentra su temi legati a innovazione e tecnologia, con sessioni e incontri programmati durante tutta la settimana. La partecipazione include delegati di diverse nazioni, senza dettagli sui soggetti coinvolti.

Aswan Accoglie il Forum Afro-Asiatico per Innovazione e Tecnologia. Il Cairo, Egitto – La provincia di Aswan si prepara ad accogliere la nona edizione del Forum Afro-Asiatico per l’Innovazione e la Tecnologia (AAFFIAT 2026), che si terrà dal 25 al 29 ottobre. Questo importante evento è patrocinato dal Ministero egiziano delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, evidenziando l’impegno del governo nell’ambito della trasformazione digitale e dell’innovazione. In preparazione per il forum, il governatore di Aswan, Amr Lashin, ha recentemente discusso i dettagli finali del programma con Ahmed Khattab, direttore del National Telecommunication Institute (NTI). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aswan ospita il Forum afro-asiatico dedicato a innovazione e tecnologia in Egitto.

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