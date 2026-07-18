Asp Città di Siena i numeri 770 ospiti e 150 lavoratori

Nel 2025, Asp Città di Siena ha assistito 770 ospiti e servito circa 2.900 pasti al giorno, dalla cura degli anziani alla mensa scolastica. La struttura impiega 150 lavoratori.

Dall’assistenza agli anziani alla mensa scolastica, Asp Città di Siena nel 2025 ha seguito 770 ospiti e garantito ogni giorno circa 2.900 pasti. Sono alcuni dei numeri del Bilancio sociale e di sostenibilità 2025 presentato ieri nella sala conferenze del Campansi dal presidente Guido Pratesi, con il direttore Rocco Lerose e il presidente del Santa Chiara Lab Angelo Riccaboni. Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per l’Ente, che ha celebrato 20 anni dalla propria istituzione, avvenuta dalla fusione di tre storiche Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza profondamente legate alla storia sociale di Siena. Oggi Asp gestisce 3 servizi di base – residenze per anziani, farmacie comunali e ristorazione scolastica – accanto ai servizi di supporto e inclusione rivolti alle persone sorde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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