Ascolti TV | Venerdì 17 Luglio 2026

Da davidemaggio.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 17 luglio 2026, su Rai1, la trasmissione Tim Summer Hits è stata seguita da un numero di spettatori non specificato, con una percentuale di share non comunicata. Su Canale 5, il film L’Erede ha ottenuto un pubblico di spettatori non indicato e uno share non specificato. I dati di ascolto non sono stati resi noti con precisione.

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Nella serata di ieri, venerdì 17 luglio 2026, su Rai1 Tim Summer Hits interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  L’Erede conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Noi intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago Fire  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 La famiglia Leroy  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Le fate ignoranti raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 I delitti del BarLume ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Transformers 3  fa sintonizzare.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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