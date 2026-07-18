Ascolti TV | Venerdì 17 Luglio 2026

Notizia in breve

Venerdì 17 luglio 2026, su Rai1, la trasmissione Tim Summer Hits è stata seguita da un numero di spettatori non specificato, con una percentuale di share non comunicata. Su Canale 5, il film L’Erede ha ottenuto un pubblico di spettatori non indicato e uno share non specificato. I dati di ascolto non sono stati resi noti con precisione.