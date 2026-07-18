Ascolti TV | Venerdì 17 Luglio 2026
Venerdì 17 luglio 2026, su Rai1, la trasmissione Tim Summer Hits è stata seguita da un numero di spettatori non specificato, con una percentuale di share non comunicata. Su Canale 5, il film L’Erede ha ottenuto un pubblico di spettatori non indicato e uno share non specificato. I dati di ascolto non sono stati resi noti con precisione.
Nella serata di ieri, venerdì 17 luglio 2026, su Rai1 Tim Summer Hits interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 L’Erede conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Noi intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 La famiglia Leroy segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Le fate ignoranti raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 I delitti del BarLume ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Transformers 3 fa sintonizzare.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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