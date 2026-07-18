In meno di dieci anni, circa 330.000 artigiani iscritti alla gestione speciale Inps sono scomparsi. La perdita rappresenta un patrimonio di saperi e competenze che si riduce drasticamente. Dall’inizio del 2017 al 2026, il numero di artigiani attivi si è drasticamente ridotto, evidenziando un calo consistente. La situazione mette in luce una diminuzione significativa della forza lavoro artigiana nel paese.

Roma, 15 luglio 2026 – In poco meno di dieci anni l'Italia ha perso quasi 330mila artigiani iscritti alla gestione speciale Inps. Un ridimensionamento che racconta le difficoltà di uno dei comparti simbolo dell'economia nazionale e che rischia di avere ripercussioni non solo sul tessuto produttivo, ma anche sulla tenuta economica e sociale dei territori. È quanto emerge da un'elaborazione realizzata da Withub in collaborazione con Isnec, la Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, che hanno incrociato i dati Inps relativi alla gestione speciale artigiani con quelli di Movimprese. Il crollo degli iscritti alla gestione artigiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artigiani, in nove anni spariti 330mila lavoratori: “Così perdiamo un patrimonio di saperi”

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