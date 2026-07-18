I pannelli delle ali spaziali di Artemis II sono stati prodotti nello stabilimento Leonardo di Nerviano, alle porte di Milano. La struttura di Nerviano ha fornito componenti fondamentali per il progetto, contribuendo al ritorno dell’uomo sulla Luna. La produzione è avvenuta all’interno del sito, che si occupa di tecnologie aerospaziali. I pannelli sono stati consegnati e integrati nel sistema di missione. Nessun dettaglio sulla tempistica o altre componenti è stato comunicato.

Nerviano – Nello stabilimento Leonardo di Nerviano, alle porte di Milano, batte una parte del cuore tecnologico che ha reso possibile il ritorno dell’uomo intorno alla Luna. È qui che sono stati progettati e costruiti i pannelli fotovoltaici che compongono le quattro grandi “ali“ dell’European Service Module di Orion, il veicolo protagonista della missione Artemis II della Nasa, e le unità elettroniche che ne controllano e distribuiscono l’energia a bordo. Un contributo industriale che ha trovato il suo momento di riconoscimento ufficiale giovedì nella tappa torinese del Tour Europeo che ha visto protagonisti gli astronauti Reid Wiseman e Christina Koch. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Artemis II, i pannelli delle “ali” spaziali sono made in Nerviano

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