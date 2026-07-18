Arrampicata sportiva gli azzurri avanzano alle semifinali degli Europei boulder

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la prima giornata degli Europei di Boulder a Barcellona, gli atleti italiani hanno ottenuto l'accesso alle semifinali. Nella sessione di qualificazione, che si è conclusa ieri, i rappresentanti nazionali hanno ottenuto risultati sufficienti per proseguire alla fase successiva della competizione. Le semifinali si svolgeranno oggi, con le finali previste per domani. La qualificazione italiana si è concretizzata attraverso le performance nelle diverse prove di boulder.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La prima giornata degli Europei di Boulder, in corso di svolgimento a Barcellona, è andata ufficialmente in archivio. Nella sessione primaria di qualifica, che porta alle semifinali e alla finalissima di domani, gli italiani si sono distinti. Boulder Femminile La slovena Jennifer Buckley e la britannica Emma Edwards segnano il passo rispettivamente con gli score di 79.3 (ma con un blocco da 7) e 124.4. In casa Italia notizie positive per Stella Giacani, 11esima con 68.4 (migliore delle italiane), Camilla Moroni, nel gruppo delle 17me (44.8), e per Francesca Matuella e Giorgia Tesio (23esime entrambe) che staccano gli ultimi pass per le semifinali di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

arrampicata sportiva gli azzurri avanzano alle semifinali degli europei boulder
© Oasport.it - Arrampicata sportiva, gli azzurri avanzano alle semifinali degli Europei boulder
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Arrampicata sportiva, Europei boulder 2026 a Barcellona: otto azzurri convocatiDal 17 al 19 luglio si svolgeranno a Barcellona i campionati europei di arrampicata boulder.

Arrampicata sportiva: Camilla Moroni avanza alle semifinali del boulder a InnsbruckNella prima giornata di gare a Innsbruck della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata, sono state disputate le qualifiche del boulder sia per le donne...

Temi più discussi: Al via gli Europei di boulder: Camilla Moroni guida gli otto specialisti azzurri in gara a Barcellona; PLACCI E SCHENK CHIUDONO NELLA TOP 12 LE WORLD CLIMBING SERIES LEAD DI CHAMONIX; Sport in tv oggi (sabato 18 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; ARRAMPICATA SPORTIVA: GIULIA RANDI D’ARGENTO NELLA WORLD CLIMBING SERIES SPEED E RECORD ITALIANO.

arrampicata sportiva gli azzurriArrampicata sportiva: azzurri che avanzano in massa alle semifinali degli Europei di BoulderLa prima giornata degli Europei di Boulder, in corso di svolgimento a Barcellona, è andata ufficialmente in archivio. Nella sessione primaria di ... oasport.it

arrampicata sportiva gli azzurriArrampicata, a Barcellona gli Europei Boulder: 16 azzurri tra continentale e Coppa Europa SpeedIl Circuit de Barcelona-Catalunya ospita un weekend di grande arrampicata sportiva: il 18 e 19 luglio i Campionati Europei Senior Boulder, mentre venerdì 17 spa ... sportface.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web