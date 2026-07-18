Durante la prima giornata degli Europei di Boulder a Barcellona, gli atleti italiani hanno ottenuto l'accesso alle semifinali. Nella sessione di qualificazione, che si è conclusa ieri, i rappresentanti nazionali hanno ottenuto risultati sufficienti per proseguire alla fase successiva della competizione. Le semifinali si svolgeranno oggi, con le finali previste per domani. La qualificazione italiana si è concretizzata attraverso le performance nelle diverse prove di boulder.

La prima giornata degli Europei di Boulder, in corso di svolgimento a Barcellona, è andata ufficialmente in archivio. Nella sessione primaria di qualifica, che porta alle semifinali e alla finalissima di domani, gli italiani si sono distinti. Boulder Femminile La slovena Jennifer Buckley e la britannica Emma Edwards segnano il passo rispettivamente con gli score di 79.3 (ma con un blocco da 7) e 124.4. In casa Italia notizie positive per Stella Giacani, 11esima con 68.4 (migliore delle italiane), Camilla Moroni, nel gruppo delle 17me (44.8), e per Francesca Matuella e Giorgia Tesio (23esime entrambe) che staccano gli ultimi pass per le semifinali di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, gli azzurri avanzano alle semifinali degli Europei boulder

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