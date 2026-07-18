New York sarà interessata da forti temporali con venti che potrebbero abbattere alberi e linee elettriche, poche ore prima della finale dei Mondiali di calcio 2026, prevista allo stadio MetLife tra Argentina e Spagna. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse per il giorno della partita. Non sono stati annunciati interventi specifici, e le autorità stanno monitorando la situazione. La partita si svolgerà come programmato, nonostante le preoccupazioni legate al maltempo.

New York sarà colpita da ''forti temporali'', con ''venti distruttivi'' in grado di ''abbattere alberi e linee elettriche'' a poche ore dalla finale dei Mondiali di calcio 2026, che si disputerà allo stadio MetLife e vedrà in campo Argentina e Spagna. L'avvertimento arriva dal sindaco di New York Zohran Mamdani, che su 'X' ha scritto che ''domani New York City sarà colpita da forti temporali. Sono previsti venti distruttivi, abbastanza forti da abbattere alberi e linee elettriche, e forti piogge che potrebbero causare allagamenti improvvisi''. Mamdani ha avvertito che ''questi temporali possono svilupparsi con scarso preavviso'' e invita a ''rifugiarsi immediatamente al chiuso se si scatena un temporale''. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Argentina-Spagna a rischio. Mamdani: "Venti distruttivi su New York"

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