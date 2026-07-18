apollo theater una storia hip hop

Notizia in breve

Dal 29 luglio è in edicola il primo numero di una serie dedicata alla storia dell’Hip Hop, pubblicato in due puntate. La pubblicazione include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago, accanto a contenuti dedicati al Apollo Theater. La serie ripercorre momenti e protagonisti della scena musicale e culturale legata a questo teatro simbolo. La pubblicazione si rivolge a un pubblico interessato alla musica e alla cultura urbana.