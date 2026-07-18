Apollo Theater una storia hip hop
Dal 29 luglio è in edicola il primo numero di una serie dedicata alla storia dell’Hip Hop, pubblicato in due puntate. La pubblicazione include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago, accanto a contenuti dedicati al Apollo Theater. La serie ripercorre momenti e protagonisti della scena musicale e culturale legata a questo teatro simbolo. La pubblicazione si rivolge a un pubblico interessato alla musica e alla cultura urbana.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. I ponteggi che da qualche tempo ridisegnano il profilo della 125ª strada a Harlem, con l’espansione fisica verso il vicino Victoria Theater, non sono solo una questione di restauro urbano. Sono i primi lavori in oltre novant’anni e raccontano una metamorfosi. Mentre l’Apollo Theater resta al buio per un ciclo di lavori che lo terrà chiuso fino all’estate, e il celebre format della Amateur Night fa per la prima volta tappa fuori dai confini fisici del quartiere, si impone una riflessione che la storiografia ufficiale tende a normalizzare. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
90 Years of the Apollo Theater | Harlem History & Legacy
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