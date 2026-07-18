Antonio Conte Senza Panchina | Un Lusso che il Calcio Italiano può Davvero Permettersi?

Da serieanews.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In assenza di un allenatore di alto livello, il calcio italiano si trova a riflettere sulla propria forza. Durante le settimane senza una guida tecnica, si notano le difficoltà di gestire uno spogliatoio e di mantenere gli standard di rendimento. La mancanza di un tecnico di rilievo si traduce in una fase di attesa con telefonate e progetti incompleti, evidenziando quanto sia importante la presenza di una figura che possa influenzare positivamente la squadra.

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Quando Antonio Conte resta alla finestra, il nostro calcio si guarda allo specchio. È una pausa o un’occasione mancata? In quelle settimane senza panchina, tra telefoni che squillano e progetti che nascono a metà, capisci quanto conti davvero un allenatore che cambia l’aria di uno spogliatoio e alza gli standard di tutti. Perché Conte sposta l’asticella. Parliamo di fatti. Con la Juventus ha vinto tre Scudetti di fila, chiudendo il 2013-14 a 102 punti: record in Serie A. Al Chelsea ha riportato il titolo in Premier League con un’idea chiara e un 3-4-3 che fece scuola. Con l’Inter ha spezzato un dominio lungo nove anni. Con l’Italia a Euro 2016 ha portato una squadra non stellare ai quarti, uscendo ai rigori contro la Germania. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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