Al momento, non ci sono allenatori in panchina per una squadra di calcio di alto livello, e questa situazione sta diventando sempre più comune. La presenza di un tecnico come Antonio Conte, che ha guidato molte squadre di rilievo, non è attualmente prevista. La mancanza di una guida tecnica in questa fase è paragonabile a un campione dello sport che si prende un anno di pausa, un’assenza che si fa sentire nel mondo del calcio.

Ci stiamo abituando all’idea. Ma se ci pensate, non è che sia una cosa tanto normale. È come se, quando erano in piena attività, Alberto Tomba o Valentino Rossi si fossero presi un anno di stop. È come se Sinner oggi annunciasse non di voler saltare un grande appuntamento, ma di aver deciso di star fermo per dodici mesi. È come se la Ferrari, magari per stanchezza o mancanza di forti motivazioni, decidesse di disertare la Formula Uno per un’intera stagione. I paragoni potrebbero anche sembrarvi un po’ arditi, e forse lo sono, ma non c’è dubbio che Antonio Conte - perché è di lui che stiamo parlando - oggi rappresenti per il suo movimento un’eccellenza assoluta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Possiamo davvero permetterci Antonio Conte senza panchina?

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