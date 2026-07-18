Terza sessione di prove libere senza grosse sorprese a Spa-Francorchamps, dove domani si correrà il GP del Belgio di Formula 1. Lungo il tracciato delle Ardenne, comunque, il più veloce è stato ancora Andrea Kimi Antonelli, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'45"990. Al pilota della Mercedes sono bastati pochi giri per mettersi tutti alle spalle, a partire dalla McLaren di Lando Norris, secondo a 0"139 e di un soffio davanti a Max Verstappen con la Red Bull. Solo quarto George Russell, che incassa quasi quattro decimi da Antonelli con la sua stessa monoposto., Alle su spalle la prima della Ferrari, con Lewis Hamilton quinto a poco meno di quattro decimi dal leader. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Antonelli fulmine nelle libere 3 di Spa. Ferrari: Hamilton sbatte ma fa meglio di Leclerc

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