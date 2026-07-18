Anselmi sogni di serie A | Le citte puntano in alto

Da sport.quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro sportivo di Ceciliano è stata presentata ufficialmente la nuova stagione del calcio femminile, con focus sulla squadra che si prepara a disputare il quinto campionato di serie B consecutivo, iniziato nel 2022. Durante l’evento sono stati illustrati gli obiettivi, lo staff tecnico e la rosa che comporranno la squadra per questa annata. Le dichiarazioni hanno evidenziato l’ambizione di puntare in alto, con l’obiettivo di migliorare i risultati rispetto alle stagioni precedenti.

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di Luca Amorosi L’ calcio femminile, nel proprio centro sportivo di Ceciliano, ha presentato ufficialmente la nuova stagione illustrando ambizioni e obiettivi e delineando lo staff tecnico e la rosa che affronterà il prossimo campionato di serie B, il quinto consecutivo dalla promozione del 2022. La nuova stagione comincerà il 6 settembre con il primo turno di campionato, che terminerà invece il 16 maggio 2027. Confermata la formula della passata stagione, con 14 squadre partecipanti, una sola promozione in serie A appannaggio della prima classificata e due retrocessioni in C per le ultime due classificate. Tra le novità per le amaranto le sfide contro Catania e Moncalieri, neopromosse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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