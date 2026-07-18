Anno sabbatico pagato solo a Bolzano gli altri insegnanti italiani restano a secco La denuncia di ANIEF | Non esistono docenti di serie B
Solo a Bolzano gli insegnanti ricevono uno stipendio durante l’anno sabbatico, mentre gli altri in Italia no. La denuncia di ANIEF evidenzia che questa differenza crea disparità tra i docenti. Secondo un’indagine sulla scuola pubblica, circa il 50% degli insegnanti ha bisogno di un periodo di pausa per rinnovarsi e aggiornarsi. Nessuna regione prevede un supporto economico per il periodo di sospensione dall’attività.
Un insegnante su due, in Italia, dichiara di aver bisogno di un periodo di pausa per rigenerarsi e aggiornare le proprie competenze. Lo rivela un'indagine condotta tra i docenti della scuola pubblica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Bolzano.
Notizie e thread social correlati
Docenti aggrediti a Parma, indagati i tre studenti. La procura procede d’ufficio. Uno degli studenti denuncia gli insegnantiTre studenti sono stati messi sotto indagine dopo l’aggressione a due docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma.
Serie A... secco, Mondiale molto deludente per quasi tutti gli "italiani" convocatiQuasi tutti gli italiani convocati ai Mondiali hanno deluso, con pochi protagonisti e nessuna stella brillante.