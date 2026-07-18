Anno sabbatico pagato solo a Bolzano gli altri insegnanti italiani restano a secco La denuncia di ANIEF | Non esistono docenti di serie B

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Solo a Bolzano gli insegnanti ricevono uno stipendio durante l’anno sabbatico, mentre gli altri in Italia no. La denuncia di ANIEF evidenzia che questa differenza crea disparità tra i docenti. Secondo un’indagine sulla scuola pubblica, circa il 50% degli insegnanti ha bisogno di un periodo di pausa per rinnovarsi e aggiornarsi. Nessuna regione prevede un supporto economico per il periodo di sospensione dall’attività.

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Un insegnante su due, in Italia, dichiara di aver bisogno di un periodo di pausa per rigenerarsi e aggiornare le proprie competenze. Lo rivela un'indagine condotta tra i docenti della scuola pubblica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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