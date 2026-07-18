Anna Falchi è stata fotografata in bikini nero mentre trascorreva una giornata a Ischia. A 54 anni, la showgirl si mostrava in forma, con un costume che evidenziava la sua figura. La foto ritrae Falchi seduta sul bordo di una piscina con il mare sullo sfondo. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fotografi, che l’hanno immortalata in un momento di relax. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo all’evento.

Il nero non sbaglia mai, soprattutto quando incontra il sole di Ischia. Anna Falchi lo sa bene e, per una pausa affacciata sul mare, punta su un bikini essenziale che lascia parlare la sua silhouette. Nella fotografia condivisa sui suoi profili social la conduttrice appare serena, abbronzata e perfettamente a proprio agio, con quell’ironia spontanea che da anni accompagna le sue apparizioni pubbliche. Il risultato? Un’immagine semplice, ma capace di attirare immediatamente l’attenzione. Anna Falchi in bikini nero: il look più semplice è anche il più riuscito. Il costume scelto da Anna Falchi è un grande classico: reggiseno a triangolo, slip con laccetti laterali e nessun dettaglio superfluo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Falchi in bikini nero in vacanza a Ischia, bellissima e scultorea a 54 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Michelle Hunziker, il bikini “in pizzo” in vacanza in Romagna: bellissimaMichelle Hunziker si trova in vacanza in Romagna, dove indossa un bikini in pizzo.

Diletta Leotta bellissima nel primo bikini della stagione: in nero dopo la nascita di LeonardoA poche settimane dalla nascita del piccolo Leonardo, Diletta Leotta ha condiviso una foto sui social in cui indossa un bikini nero.

Argomenti più discussi: Anna Falchi cliente speciale per l’apertura del salone Bardelli; Anna Falchi, Iva Zanicchi e Taghera Suiorbek tra gli ospiti della prima edizione del CFSF - Cinema Film & Series Festival a Castellammare del Golfo; Anna Falchi litiga al ristorante col compagno Andrea Crippa: Non posso sempre pensare ai paparazzi; Anna Falchi e Andrea Crippa, lite al ristorante davanti a tutti: Non posso sempre pensare ai paparazzi, poi arriva il bacio della pace.

Le Città della Notte: Roma rilancia la vita notturna come motore di sviluppo, turismo, cultura e sicurezza. Anna Falchi testimonial dell'iniziativa, tra i promotori Fabio Schiuma, Antonello Aurigemma, il Sottosegretario Giampiero Cannella e molti altri x.com

Anna Falchi bellezza in bikini: a 51 anni ferma il tempo (e le critiche)L’estate è iniziata anche per Anna Falchi che a 51 anni è sempre più bella. Sembra non esser trascorso neanche un giorno da quando giovanissima esordiva in passerella e sulle copertine più prestigiose ... dilei.it