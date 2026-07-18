Andy Burnham ha promesso di porre fine alle lotte interne al Labour Party

Da metropolitanmagazine.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andy Burnham ha promesso di guidare un governo unito, evitando divisioni interne e logiche di fazione. La sua promessa arriva in un momento di tensioni all’interno del partito, con alcune preoccupazioni espresse riguardo alla possibile nomina di una candidata a Cancelliere. Burnham ha assunto la leadership dei Labour Party e si è impegnato a mantenere coesione tra i membri, senza fare riferimento a specifiche fazioni o nomi.

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Assumendo la guida dei Laburisti, Andy Burnham si è impegnato a guidare un governo unito, libero da lotte intestine e logiche di fazione, nonostante le preoccupazioni di parte del partito riguardo alla possibile nomina di Shabana Mahmood a Cancelliere. L’ex sindaco della Greater Manchester, che lunedì assumerà l’incarico di Primo Ministro, ha delineato una visione della Gran Bretagna decisamente orientata a sinistra. Ha promesso di superare il thatcherismo degli anni ’80, di incrementare la proprietà pubblica dei servizi essenziali, di reperire i fondi necessari per riformare l’assistenza sociale e di costruire una nuova generazione di alloggi popolari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Andy Burnham's Most Dangerous Decision (And Nobody's Talking About It)

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