Il CEO di Miss Bikini afferma che il costume due pezzi si è evoluto da simbolo audace a elemento centrale dell’abbigliamento estivo. Oggi il costume si integra con altri capi, diventando parte di un outfit completo. Mentre alcuni indumenti seguono semplicemente le tendenze moda, altri rappresentano un riflesso di epoche e stili. La trasformazione evidenzia come il due pezzi sia passato dall’essere un indumento isolato a un elemento di stile consolidato.

Il ceo di Miss bikini sull’evoluzione del due pezzi da spiaggia: «Non più indumento isolato, ora è al centro dell’outfit estivo». Ci sono capi che seguono la moda e altri che finiscono per raccontare un’epoca. Il bikini appartiene alla seconda categoria. In 80 anni ha attraversato rivoluzioni culturali, trasformazioni del gusto e cambiamenti sociali, passando da simbolo di scandalo a icona di libertà, femminilità e stile. In Italia, questa storia si intreccia con quella di marchi che hanno contribuito a ridefinire il beachwear, trasformandolo in un linguaggio creativo e in un settore riconosciuto del made in Italy. Tra questi c’è Miss... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Andrea Teofilatto: «Da simbolo audace a manifesto di stile. Il costume si fa largo»

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