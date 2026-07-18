Andrea Delogu innamorata dopo il lutto per il fratello | la foto con Alessandro che commuove tutti sul web

Una foto pubblicata sui social mostra due persone sdraiate sul divano, in penombra, con una di fronte all’altra in un momento di intimità. Uno dei soggetti, riconoscibile come Andrea Delogu, appare sorridente e accanto a lei c’è un uomo. La scena è stata condivisa online, suscitando emozioni tra gli utenti. La donna, reduce da un lutto familiare, sembra aver ritrovato serenità in questo scatto. Nessuna informazione aggiuntiva su altri dettagli o contesti.

Sdraiati sul divano, nella penombra, uno accoccolato all’altra in un momento intimo come un pisolino condiviso o qualche istante di relax tutto per loro prima di riprendere a correre. Così appaiono Andrea Delogu e Alessandro Marziali nello scatto pubblicato nelle storie Instagram dalla conduttrice che di fatto, in questo modo, non solo ufficializza la relazione con il nuovo compagno ma comunica anche a tutti i fan che si sente, per questo nuovo amore, una ragazza fortunata. “ Lucky girl ” sono infatti le uniche due parole a commento dello scatto, ma bastano e avanzano per comunicare una complicità speciale, quella di un amore che cresce e ormai completamente sbocciato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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La tragedia di Andrea Delogu che nessuno sa: non centra il fratello scomparso, un altro dolore

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