Nella notte, si è verificata una nuova spaccata in via Maggio, nel centro storico. I ladri hanno preso di mira la Bottega gestita da una coppia, situata nel cuore dell’Oltrarno. Durante l’intervento, sono stati identificati circa 800 persone coinvolte in controlli di polizia. La situazione si inserisce in un’operazione più ampia che ha visto coinvolti numerosi agenti nel centro cittadino. Nessuna informazione sulle modalità o sui danni subiti dall’attività commerciale.

Ancora una spaccata. A finire nel mirino dei ladri è stata la Bottega di via Maggio gestita da Simone Calamassi insieme alla moglie, nel cuore dell’Oltrarno. Il colpo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato messo a segno tra le 4 e le 5 del mattino. L’allarme è arrivato poco dopo le 7, quando il titolare è stato avvisato che qualcosa non andava. "Mi hanno chiamato dicendomi che il bandone era stato forzato – racconta Calamassi –. Quando sono arrivato ho trovato anche la porta danneggiata. Qualcuno era riuscito a entrare nel locale". Una volta all’interno, i malviventi hanno portato via il fondo cassa e alcune bottiglie di vino, lasciandosi alle spalle soprattutto una lunga scia di danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora una spaccata in via Maggio. In centro maxi operazione: 800 identificati

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