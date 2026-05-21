Appendino scatenata | Non mi fido di Renzi combutta con i poteri forti Con Dibba tanti ricordi… Conte è avvisato

Un esponente politico ha dichiarato di non avere fiducia in un ex collega, sostenendo che abbia collaborato con i poteri forti per far cadere il secondo governo guidato dall'ex primo ministro. La stessa persona ha ricordato i ricordi legati a un altro politico e ha sottolineato di non essere interessata ai tavoli di partito o ai confini politici. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di commento pubblico, senza riferimenti specifici a eventi recenti o a persone coinvolte.

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