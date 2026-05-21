Appendino scatenata | Non mi fido di Renzi combutta con i poteri forti Con Dibba tanti ricordi… Conte è avvisato
Un esponente politico ha dichiarato di non avere fiducia in un ex collega, sostenendo che abbia collaborato con i poteri forti per far cadere il secondo governo guidato dall'ex primo ministro. La stessa persona ha ricordato i ricordi legati a un altro politico e ha sottolineato di non essere interessata ai tavoli di partito o ai confini politici. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di commento pubblico, senza riferimenti specifici a eventi recenti o a persone coinvolte.
“Premesso che io non sono appassionata ai tavoli, alle segreterie di partiti e ai perimetri, io non dimentico come Renzi, in combutta con i poteri forti, abbia fatto cadere il secondo Governo Conte”. Parola di Chiara Appendino, in queste ore particolarmente attiva, delusa dal suo partito e incline ad appoggiare la nuova avventura di Alessandro Di Battista. Anche se lei nega (il mio posto resta qui). Intervistata da Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano, l’ex sindaca di Torino spara a zero sull’ex premier rottamatore. “Anche se ora sostiene cose giuste, come il salario minimo, continuo a non fidarmi di lui. Per costruire un’alternativa credibile per il Paese come posso avere come compagno di viaggio qualcuno che mi tradirebbe il giorno dopo il voto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sullo stesso argomento
Tsunami 5Stelle, Raggi e Appendino pronte a seguire Dibba contro il leader “traditore”I nostalgici dei bei tempi del “vaffa”, quelli che giurarono di sconfiggere il sistema e aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, sono...
Leggi anche: Renzi su Claudia Conte e la relazione con Piantedosi: "C'è qualcosa sotto, mi auguro ci sia un disegno politico"