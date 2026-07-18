L’Ancona ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori per l’attacco. Si tratta di Yeiner Pupo Posada, esterno d’attacco proveniente dal Foligno, e di Chris Gueye, centravanti arrivato dall’Ostiamare. Le operazioni sono state ufficializzate dopo le anticipazioni di ieri. Entrambi i giocatori si sono uniti alla rosa sotto la guida del tecnico Maurizi.

Altri due giocatori alla corte di Maurizi: come anticipato ieri l’Ancona ha ufficializzato infatti sia l’esterno d’attacco Yeiner Pupo Posada, proveniente dal Foligno, sia il centravanti Chris Gueye, dall’Ostiamare. Posada è un attaccante che predilige giocare sulla fascia destra. È nato nel 2003 in Colombia ed è cresciuto calcisticamente nelle file del Perugia, per poi giocare in serie D a Città di Castello e a Foligno, viene definito un profilo di grande prospettiva, velocità e freschezza offensiva, nel corso delle ultime stagioni si è confermato come un giocatore affidabile ed efficace in area di rigore, un giocatore che con le dovute cautele si può paragonare a Faustino Asprilla, famoso negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ancona Ecco il Pupo Posada e Chris Gueye. Forze fresche per il nuovo attacco di Maurizi

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