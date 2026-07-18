Anche Asics si è data alle flat sneaker

Anche Asics ha lanciato scarpe flat sneaker. Le scarpe a pianta piatta sono state molto diffuse l'anno scorso, con marchi come adidas e Puma che hanno prodotto modelli con suole molto sottili.

Le flat sneaker erano ovunque l'anno scorso. Che si trattasse di adidas o Puma, praticamente ogni marchio di scarpe sportive era impegnato ad assottigliare le suole fino al minimo indispensabile. Asics, invece? Ha semplicemente continuato a fare di testa propria. E, a dire il vero, aveva perfettamente senso. Negli ultimi anni, il marchio giapponese di sportswear ha riscosso un enorme successo con le sue silhouette massicce. Basti pensare alle Gel-Kayano 14, alle Gel-1130 e alle GT-2160 (indossate anche da Robert Pattinson in The Drama ). Sono le preferite di tutti, da Josh O'Connor e Timothée Chalamet fino a Kendrick Lamar, che ne è rimasto così conquistato da mettere temporaneamente da parte le sue amate sneaker con lo Swoosh. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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I Bought the Asics Superblast 3 - my brutally honest review!

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