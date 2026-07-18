Ruben Amorim sta valutando i giocatori Chukwueze, Musah e Fofana durante i primi giorni di allenamenti a Milanello. Il tecnico portoghese si sta concentrando su test fisici e allenamenti pratici senza molte parole, adottando un approccio diretto. Le sessioni sul campo sono state dedicate a verificare le condizioni e le capacità dei calciatori in vista della prossima stagione. Non sono state comunicati dettagli su eventuali decisioni definitive o approfondimenti tecnici.

Poche chiacchiere e tanto lavoro. È questo il mantra con cui Ruben Amorim ha deciso di aprire la sua nuova avventura sulla panchina del Milan e i primi giorni di Milanello lo stanno confermando in pieno. Ieri il tecnico portoghese ha tenuto la squadra in campo per due ore piene, tra sessione atletica e lavoro tattico. Un segnale chiaro, che fa capire l'ambizione del tecnico e la necessità di comprendere sempre di più le dinamiche del gruppo e le caratteristiche degli uomini a disposizione. Come raccontato dal Corriere dello Sport l'obiettivo, infatti, l'obiettivo non è ancora quello di fissare la formazione tipo: la rosa a disposizione di... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amorim studia il suo Milan: Chukwueze, Musah e Fofana sotto esame a Milanello

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