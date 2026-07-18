Il Milan ha iniziato ufficialmente la preparazione atletica per la stagione 2026-2027 lunedì 13 luglio, con il raduno a Milanello. La squadra ha svolto il primo test in famiglia, seguito da allenamenti intensi sotto la guida di nuovi allenatori e staff. Nel frattempo, sono stati annunciati i programmi per la tournée estiva, che comprende diverse partite amichevoli all’estero. Le sessioni di allenamento sono state caratterizzate da ritmi elevati e grande intensità.

Il nuovo corso del Diavolo è ufficialmente iniziato. Lunedì 13 luglio, con il tradizionale raduno a Milanello, il Milan ha dato il via alla preparazione atletica per la stagione 2026-2027. Al timone della squadra c'è il nuovo tecnico portoghese Rúben Amorim. L'ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United ha subito imposto i suoi metodi di lavoro, alternando con grande cura strategica sedute dal carico pesante a sessioni di scarico prettamente tattico. I primi segnali del nuovo regime atletico si sono visti chiaramente nelle ultime ore: Matteo Gabbia e compagni sono stati sollecitati per oltre due ore con un allenamento a ritmi altissimi, focalizzato sul possesso palla e sulla transizione rapida, concetti chiave del calcio di Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Amorim rivoluziona Milanello: ritmi folli, il primo test in famiglia e il programma della tournée estiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Milan affronterà Manchester United e Celtic in amichevole: ecco il programma ufficiale della tournée estivaIl Milan ha annunciato due partite amichevoli in estate contro il Manchester United e il Celtic.

Milan, il piano di Amorim a Milanello e le date delle amichevoli: ecco il programmaIl nuovo allenatore del Milan ha iniziato il ritiro con sedute di allenamento mattutine, concentrate sul lavoro fisico e tattico.

Si parla di: La rivoluzione di Amorim | allenamenti intensi e con il pallone e rapporti diretti con i giocatori.

Milan, lavoro intenso sotto la guida di Amorim e domenica la prima amichevole: i dettagliLavoro molto intenso a Milanello sotto la guida di Ruben Amorim. Si prepara la prima amichevole domenica: i dettagli. spaziomilan.it

Ruben Amorim porta intensità e nuovo modulo al Milan nei suoi primi dieci giorniRuben Amorim inizia la sua rivoluzione al Milan: nuovi metodi di allenamento e focus sul gruppo per una stagione da protagonisti. Dieci giorni fa, Ruben Amorim è arrivato a Milano per dare il via alla ... notiziemilan.it