Amorim immerso nel Milan a 360° | visite alle giovanili Femminile e Milan Futuro

Rúben Amorim ha iniziato un percorso con il Milan visitando le squadre giovanili, il settore femminile e il progetto Milan Futuro. Dopo i primi giorni nel club, il tecnico portoghese si sta inserendo nel contesto rossonero, seguendo da vicino le varie aree del settore giovanile e femminile. Le visite rientrano in un programma di conoscenza e integrazione all’interno della società.

I primi giorni in rossonero di Rúben Amorim sono ormai alle spalle e il tecnico portoghese si sta integrando sempre più nel mondo Milan. L'inizio della preparazione è coinciso con un lavoro minuzioso dell'allenatore sul campo, volto ad analizzare le caratteristiche dei giocatori a disposizione e iniziando ad impartire le proprie idee tattiche (e non solo) al gruppo squadra, attendendo l'avvento dei rossoneri in vacanza che rientreranno nei prossimi giorni. promowebappL'allenatore lusitano però non si è limitato ad intrattenere i propri giocatori ed il proprio staff, immergendosi invece nel mondo Milan a pieno e facendo visita a tutte le diramazioni della grande famiglia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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