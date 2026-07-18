AMIATA I consiglieri comunali di opposizione dell’Amiata grossetana sono stati ricevuti in prefettura a Grosseto, dopo la lettera inviata nei giorni scorsi al prefetto per chiedere un confronto sui temi della sicurezza nel territorio. All’incontro hanno preso parte Michele Bartalini e Sonia Giannelli, consiglieri di Castel del Piano, Guendalina Amati, consigliera di Arcidosso, e Gilberto Alviani, consigliere di Seggiano, ricevuti dai Viceprefetti. Nel corso del confronto i rappresentanti delle minoranze hanno illustrato le principali criticità che interessano il comprensorio amiatino: dallo spaccio di sostanze stupefacenti ai fenomeni di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amiata, i consiglieri di opposizione: "Troppa insicurezza, servono aiuti"

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