Amiata i consiglieri di opposizione | Troppa insicurezza servono aiuti

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I consiglieri di opposizione dell’Amiata grossetana sono stati ricevuti in prefettura dopo aver inviato una lettera al prefetto. La richiesta riguardava un confronto sui problemi di sicurezza nel territorio.

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AMIATA I consiglieri comunali di opposizione dell’Amiata grossetana sono stati ricevuti in prefettura a Grosseto, dopo la lettera inviata nei giorni scorsi al prefetto per chiedere un confronto sui temi della sicurezza nel territorio. All’incontro hanno preso parte Michele Bartalini e Sonia Giannelli, consiglieri di Castel del Piano, Guendalina Amati, consigliera di Arcidosso, e Gilberto Alviani, consigliere di Seggiano, ricevuti dai Viceprefetti. Nel corso del confronto i rappresentanti delle minoranze hanno illustrato le principali criticità che interessano il comprensorio amiatino: dallo spaccio di sostanze stupefacenti ai fenomeni di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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