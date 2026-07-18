Allerta meteo rossa a Napoli domenica 19 luglio | rischio elevato per ondate di calore

Domenica 19 luglio, Napoli sarà interessata da un’allerta meteo rossa a causa di un’ondata di calore. Il livello di rischio è classificato come 3, con temperature massime percepite fino a 38°C. L’allerta è rivolta in particolare a anziani, bambini e persone fragili, che devono adottare precauzioni specifiche. La comunicazione è stata diffusa dal Ministero della Salute, che ha emesso l’allerta per la giornata.

Allerta meteo per il caldo a Napoli: il Ministero della Salute prevede per la città condizioni di livello 3. Temperatura massima percepita fino a 38°C e attenzione soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Allerta meteo rossa per il caldo a Napoli per domenica 19 luglio 2026. Il Ministero della Salute prevede per la città condizioni di rischio elevato per ondate di calore, con livello di allerta 3, il massimo previsto dal sistema nazionale. A comunicarlo è il Comune di Napoli, che invita la popolazione alla massima prudenza, in particolare per bambini, anziani e persone con particolari condizioni di salute. Secondo il bollettino sulle ondate di calore, Napoli passerà dal livello 2 dei giorni precedenti al livello 3 rosso previsto per domenica 19 luglio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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