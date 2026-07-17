Domenica Bari sarà in allerta rossa per ondate di calore, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Oggi e domani, invece, la città è in allerta arancione. La classificazione riguarda 27 città italiane coinvolte nelle analisi sulle ondate di calore.

Oggi e domani in allerta arancione, Bari sarà domenica in codice rosso. Emerge dal bollettino ondate di calore emesso dal ministero della Salute e riferito a 27 città campione in tutta Italia. Domani saranno in rosso 19 città, dopodomani 14 fra cui, come detto, il capoluogo della Puglia. L'articolo Caldo: domenica anche Bari in allerta rossa Ministero della Salute, bollettino ondate di calore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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