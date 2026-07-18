All'asta una McLaren F1 Gtr, che supera i 30 milioni di euro. L'auto da corsa, strettamente collegata alla versione stradale, è l'ultima a vincere la 24 Ore di Le Mans. La vettura presenta un design aerodinamico con carrozzeria in fibra di carbonio e un motore V12. La sua rarità e le vittorie in gare di endurance ne hanno determinato il valore elevato. Nessun dettaglio sulla provenienza o sul proprietario attuale.

La McLaren F1 Gtr è stata l'ultima auto da corsa strettamente imparentata con il proprio equivalente stradale a vincere la 24 Ore di Le Mans. Accadde nel 1995, quando con un'impresa dai tratti tanto eroici quanto rocamboleschi l'equipaggio Sekiya-Dalmas-Lehto riuscì a portare sul gradino più alto del podio la prima supercar di casa McLaren, nell'anno del suo debutto sportivo. Un pedigree assolutamente unico che ha contribuito ad accrescere ulteriormente il mito della F1, supercar che ha definito un nuovo standard prestazionale negli Anni 90 al punto da essere ancora oggi l'auto con motore aspirato più veloce della storia (tocca i 386 kmh). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - All'asta la McLaren F1 Gtr di Nick Mason: vale più di 30 milioni di euro

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