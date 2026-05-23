Quarto posto o quinto | la differenza è 40 milioni di euro Ecco perché l' ultima giornata di Serie A vale più di una partita

Nell'ultima giornata di Serie A, la differenza tra quarto e quinto posto è di 40 milioni di euro. Questa cifra influisce sui ricavi da diritti tv e sponsorizzazioni. La posizione finale determina anche la qualificazione alle competizioni europee, con conseguente impatto economico. La partita finale può decidere l’accesso alle coppe e, di conseguenza, i ricavi complessivi di club e sponsor. La disputa si gioca su un solo match, ma i valori economici sono molto diversi.

L’ultima curva del campionato non è mai soltanto una questione di sogni, gol al novantesimo e bandiere al vento. Per i club di Aerie A, la volata finale che assegna i pass per l'Europa rappresenta un vero e proprio spartiacque aziendale. Finire tra le prime quattro in Champions League, agguantare l ’Europa League o scivolare all’ultimo respiro in Conference League non cambia solo la percezione sportiva di un’intera stagione. Ridisegna da cima a fondo il bilancio societario dei mesi a venire. Nel calcio contemporaneo, ogni millimetro guadagnato o perso in classifica si traduce in una formidabile oscillazione di cassa, capace di determinare le strategie di mercato, la permanenza dei top player e la stabilità stessa delle aziende calcistiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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The difference between a 6 figure and 7 figure business

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