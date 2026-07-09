A vent’anni dalla notte di Berlino, il Caffè Versiliana organizza un evento per rivivere quel momento storico dello sport italiano. Galli e Castellacci sono i protagonisti dell’iniziativa, che ripercorre i dettagli di quella gara memorabile. L’appuntamento si tiene nel locale, con testimonianze e immagini d’epoca. La serata si svolge senza altri interventi, concentrandosi esclusivamente sulla memoria di quella finale.

Vent’anni esatti dopo la storica notte di Berlino, il Caffè della Versiliana invita il pubblico a rivivere le emozioni di uno dei momenti più indimenticabili dello sport italiano. Oggi alle 18.30, l’appuntamento sarà dedicato a "9 luglio 2006 – 9 luglio 2026: Campioni del Mondo venti anni dopo", un incontro che ripercorrerà, a ritroso, lo straordinario cammino della Nazionale italiana verso la conquista della Coppa del Mondo. Attraverso immagini, racconti e aneddoti inediti, i protagonisti accompagneranno il pubblico in un viaggio nella memoria, ricostruendo le tappe di quell’indimenticabile estate del 2006 e svelando il dietro le quinte di un successo entrato nella storia del calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caffè Versiliana. Galli e Castellacci protagonisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Versiliana. Un "Caffè" con Franco CurròContinua la rassegna primaverile del Caffè de La Versiliana, promossa dalla Fondazione Versiliana con il patrocinio comunale.

Fraternita, la piccola Versiliana. Tra i protagonisti Osho e MarainiArezzo ospita la rassegna Isola del Libro, con protagonisti come Dacia Maraini, Zahi Hawass, il cardinale Bassetti, Tommaso Cerno e Osho.

Temi più discussi: Caffè Versiliana. Galli e Castellacci protagonisti; Versiliana 2026. Da Salvini a Vannacci, da Romina Power a Cottarelli. Ecco gli ospiti degli incontri al caffè; Versiliana, stagione al via. Al Caffè incontro con Giani e Giovannetti. Apre la mostra L’epopea fantastica di De Rosa; Al via il Caffè della Versiliana.

Prendono il via gli incontri al Caffè. Il debutto con Giani e GiovannettiDomani in Versiliana il presidente della Regione e il sindaco parleranno di arte e cultura. Mostra nella Villa ... lanazione.it

Parata di big della politica al Caffè della VersilianaEcco il programma del celebre salotto estivo: gli incontri in programma da domenica 5 luglio a domenica 31 agosto ... nove.firenze.it