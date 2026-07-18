Alimenti liofilizzati | quali sono i reali benefici?

Gli alimenti liofilizzati, una volta destinati solo a astronauti, militari e avventurieri, sono ora molto usati da chi pratica sport di resistenza e attività all’aria aperta. Questi prodotti vengono sottoposti a un processo di congelamento e rimozione dell’acqua, che permette di conservarli a lungo senza refrigerazione. La loro popolarità cresce tra gli appassionati di escursioni e trekking, che li scelgono per la leggerezza e la praticità.

Un tempo riservati ad astronauti, militari e avventurieri esperti, gli alimenti liofilizzati stanno ora riscuotendo successo tra gli appassionati di sport di resistenza e attività all'aria aperta. Il loro principale vantaggio? Una durata di conservazione estremamente lunga unita a un peso ridotto, che li rende facili da trasportare e conservare. Cos'è esattamente la liofilizzazione? Questo metodo di conservazione altera le qualità nutrizionali degli alimenti? Presenta benefici o controindicazioni per la salute? Che cos'è esattamente la liofilizzazione? La liofilizzazione è una tecnica di conservazione che rimuove quasi tutta l'acqua dagli alimenti, preservandone al meglio le caratteristiche originali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Alimenti Essiccati e Liofilizzati

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