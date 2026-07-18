Alfonso D’Apice sul nuovo locale con Chiara | le risposte ai fan alimentano l’entusiasmo

Alfonso D’Apice ha condiviso alcune risposte ai fan riguardo al nuovo locale con Chiara Cainelli, suscitando entusiasmo tra i seguaci. La comunicazione ha alimentato l’interesse crescente, con richieste di aggiornamenti che continuano a essere fatte quotidianamente.

Alfonso D’Apice rompe il silenzio sul nuovo locale con Chiara Cainelli: le risposte ai fan alimentano l’entusiasmo. L’attesa cresce giorno dopo giorno e i fan non smettono di chiedere aggiornamenti. Alfonso D’Apice ha deciso di rispondere ad alcune delle domande più frequenti ricevute sui social riguardo al suo primo locale, un progetto che sta prendendo forma insieme alla compagna Chiara Cainelli. Un’iniziativa che rappresenta molto più di una semplice attività commerciale: è il simbolo di una nuova fase della loro vita, costruita lontano dalle telecamere ma sempre sotto gli occhi di un pubblico che continua a seguirli con affetto. Negli ultimi mesi le indiscrezioni sul progetto si sono moltiplicate, alimentando la curiosità di chi desidera scoprire ogni dettaglio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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ALFONSO D'APICE CON CHIARA CAINELLI... assolutamente no al bagno di notte

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