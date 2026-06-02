In porto, sono stati rimossi circa 50 scooter durante un'operazione di pulizia. I cartelli di divieto sono stati installati una settimana prima, ma non tutti gli utenti erano a conoscenza del divieto. La polizia locale ha eseguito i controlli, rimuovendo gli scooter che erano in sosta vietata. Il Comune ha dichiarato che i cartelli erano correttamente posizionati e visibili, specificando che l'operazione è stata programmata per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

? Punti chiave Quando sono stati installati esattamente i cartelli di divieto?. Quanti scooter sono stati rimossi realmente durante l'operazione?. Come hanno agito gli agenti dopo il primo sopralluogo?. Perché l'assessora difende la legittimità dell'intervento della polizia?.? In Breve Cartelli installati dal 26 maggio per avvisare della rimozione forzata. Numero di scooter rimossi inferiore alle venti unità inizialmente dichiarate. Intervento della polizia locale dopo un primo sopralluogo pomeridiano. L'assessora Claudia Gabellini difende la legittimità delle procedure legali. Oltre venti scooter rimossi in zona porto per liberare l’area per il mercatino serale: polemica per la tempistica della segnaletica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scooter rimossi in porto: polemica sui cartelli e la risposta del Comune

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