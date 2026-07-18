In Calabria si è aperta la quarta edizione del Festival del Lamento, con ospiti come Marco Cappato e Yoko Yamada. Il direttore artistico ha commentato la situazione attorno, citando guerre, bombe, salari stagnanti e morti sul lavoro o per violenza domestica. La manifestazione si svolge in un momento di crisi e tensione, con un clima di preoccupazione generale.

“Intorno a noi cadono bombe, si dichiarano guerre, i salari non crescono, muoiono persone sul luogo di lavoro o uccise da chi avrebbe dovuto amarle: onestamente non c’è da stare molto allegri ” dice Gaetano Moraca, direttore artistico e presidente di Deda, associazione che organizza il festival. “ Ci lamenteremo insieme, perché insieme è più facile trovare un barlume di soluzione o un po’ di conforto “. Dal primo agosto torna a Soveria Mannelli – piccolo paesino in provincia di Catanzaro – la quarta edizione del Festival del Lamento. Un rito collettivo, una festa di comunità e una rassegna culturale che esalta e irride il lamento. Tra i vari... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Al peggio non c’è mai fine”, in Calabria torna la quarta edizione il Festival del Lamento. Tra gli ospiti Marco Cappato e Yoko Yamada

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