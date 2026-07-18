Il Fantaccini di Iolo San Marco ha vinto per 3-1 contro gli Azzurri di Santa Maria, con reti di Vannuzzi, Fera e Ciaschi. La partita ha concluso la terza edizione del Torneo dei Rioni di Prato, che aveva subito un ritardo di circa due settimane rispetto alla data iniziale del 1 luglio a causa di problemi organizzativi.

Mancava la finale della categoria "juniores", a chiudere la terza edizione del Torneo dei Rioni di Prato: inizialmente fissata per lo scorso 1 luglio, è stata posticipata di circa due settimane per ragioni logistiche. Si è quindi giocata lo scorso martedì ed il verdetto è stato inequivocabile: i Verdi di San Marco, regolando gli Azzurri di Santa Maria, si sono laureati campioni juniores. Una partita comunque combattuta quella giocata al Fantaccini di Iolo: Vannuzzi ha portato avanti i Verdi nel primo tempo, prima che un rigore di Cetica all’inizio della ripresa permettesse agli Azzurri di pareggiare i conti. Un pareggio tuttavia rivelatosi effimero: prima Fera e poi Ciaschi portavano il punteggio definitivo sul 3-1 per i calciatori di San Marco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Fantaccini di Iolo San Marco surclassa gli Azzurri di Santa Maria: trionfo per 3-1 grazie alle reti di Vannuzzi, Fera e Ciaschi. I Verdi si laureano campioni juniores con un tris

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