AI Italia con la Cina? Perché il vertice Agid deve dimettersi

Il direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale ha partecipato a Shanghai alla World Artificial Intelligence Conference, un evento promosso dal governo cinese. Durante la conferenza, si sono incontrati rappresentanti di diverse nazioni per discutere di intelligenza artificiale. La presenza italiana nel contesto internazionale si è concentrata su questo incontro, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli accordi specifici.

Il direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Mario Nobile, ha partecipato a Shanghai alla World Artificial Intelligence Conference (Waic), il grande appuntamento promosso da Xi Jinping per consolidare una coalizione internazionale favorevole alla visione “con caratteristiche cinesi” della governance dell’intelligenza artificiale. Presa isolatamente, potrebbe sembrare una normale missione istituzionale. Non lo è. Appena due settimane fa, infatti, l’Italia aveva firmato il Joint Statement on AI Opportunity, la dichiarazione politica che accompagna Pax Silica, l’iniziativa americana che punta a costruire un ecosistema dell’intelligenza artificiale tra Stati Uniti e Paesi alleati, fondato su standard comuni, filiere tecnologiche condivise e principi di governance compatibili con quelli delle democrazie. 🔗 Leggi su Formiche.net

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