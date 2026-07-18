Tre persone sono state condannate dopo che avevano aggredito un buttafuori di un locale sul lungomare di Porto Sant’Elpidio. I fatti sono avvenuti dopo che il personale di sicurezza li aveva sorpresi mentre assumevano droga nei bagni del disco bar. Dopo l’intervento, i tre si sono scagliati contro il buttafuori, che è stato colpito. La vicenda si è conclusa con le condanne dei responsabili.

Erano stati scoperti dal personale addetto alla sicurezza privata mentre stavano assumendo droga nei bagni di un disco bar sul lungomare di Porto Sant’Elpidio, ed erano stati invitati ad uscire. Di tutta risposta, avevano danneggiato il locale, aggredito un buttafuori e uno di loro aveva minacciato gli altri addetti alla sicurezza con un coltello. Per questo tre magrebini, uno di 24, gli altri due 23 anni, sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, sono stati rispettivamente condannati a vario titolo a un anno e sei mesi, e a un anno gli altri due. Tutti erano stati chiamati a rispondere a vario titolo di porto abusivo di armi, lesioni personali, minacce aggravate e danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredito buttafuori di un locale: tre condanne

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