Affiancano l’auto e fanno fuoco | 34enne gravissimo

Un uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito in un agguato avvenuto lungo la strada tra Arluno e Pogliano Milanese. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni individui si sono avvicinati con un’auto e hanno aperto il fuoco. L’attacco si è verificato intorno alle 21.30 di giovedì sera. La vittima è stata trasportata in ambulanza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’evento.

Un vero e proprio agguato sulla strada, nel tratto che collega i Comuni di Arluno e Pogliano Milanese: attorno alle 21.30 di giovedì sera la Provinciale 229 è diventata teatro di un gravissimo episodio che ha tutte le caratteristiche di un regolamento di conti, secondo quanto stanno verificando gli inquirenti al lavoro da subito per chiare in maniera esatta i contorni di questabrutta vicenda. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre cittadini di nazionalità italiani a bordo di un’auto - l’autista di 34 anni, un amico di 36 e una donna, anche lei trentaquattrenne - stavano percorrendo il rettilineo in macchina quando hanno incrociato un’altra vettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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