adriatica disagi senza fine lunghe code ai ponti su ronco e montone

Lungo la strada statale 16 Adriatica si registrano ancora code di automobilisti ai ponti su Ronco e Montone. Durante le ore di punta, i veicoli restano in coda per decine di minuti sotto il sole, con tempi di attesa che si prolungano. La situazione crea disagi per chi percorre regolarmente questa tratta. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano giustificare le lunghe code.

Tempi lunghi e automobilisti fermi in coda decine di minuti sotto il sole nelle ore di punta. Continuano i disagi lungo la strada statale 16 Adriatica. I cantieri di Anas con circolazione a una sola corsia per senso di marcia in corrispondenza del ponte sul Ronco e sul Montone diventano un imbuto per il traffico veicolare. A subire le conseguenze, con l’arrivo dell’estate, sono non solo i lavoratori del circondario ma anche i turisti che arrivano a passare il weekend al mare. Sui social network in diversi segnalano: "Ore 9.00, sole con temperatura ancora sopportabile (o perlomeno penso) e nessun operatore nel ormai famoso cantiere dell Adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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