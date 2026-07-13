Fiorentina è subito febbre abbonamenti | lunghe code di fronte ai punti vendita

Notizia in breve

Numerose persone si sono radunate davanti ai punti vendita per sottoscrivere l’abbonamento stagionale della Fiorentina. La richiesta è elevata e si sono formate lunghe code di tifosi che vogliono assicurarsi il posto per la prossima stagione. La campagna abbonamenti è iniziata da pochi giorni e l’interesse sembra molto alto tra i supporter. La società non ha ancora fornito dati ufficiali sui numeri di sottoscrizioni.