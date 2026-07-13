Fiorentina è subito febbre abbonamenti | lunghe code di fronte ai punti vendita
Numerose persone si sono radunate davanti ai punti vendita per sottoscrivere l’abbonamento stagionale della Fiorentina. La richiesta è elevata e si sono formate lunghe code di tifosi che vogliono assicurarsi il posto per la prossima stagione. La campagna abbonamenti è iniziata da pochi giorni e l’interesse sembra molto alto tra i supporter. La società non ha ancora fornito dati ufficiali sui numeri di sottoscrizioni.
Firenze, 13 luglio 2026 – Lunghe code per l’abbonamento. I tifosi della Fiorentina rispondono presente in questo inizio di campagna abbonamenti della società viola. Nel primo giorno, in tanti si sono presentati di fronte ai punti vendita abituali, tra cui il Fiorentina Point di via Sette Santi. I tifosi i sono messi pazientemente in fila aspettando il proprio turno. Questi primi giorni sono dedicati alle prelazioni dei vecchi abbonati, che possono rinnovare la loro tessera. La prelazione andrà avanti fino al 20 luglio, quando scatterà anche la vendita libera. Il mercato spumeggiante di questa prima parte di estate 2026 ha risvegliato l’entusiasmo dei tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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