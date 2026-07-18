Per i faentini erano semplicemente " le gemelle Matteucci ". Due figure inseparabili, eleganti, sorridenti, presenza immancabile a mostre, inaugurazioni, concerti e conferenze. Da qualche giorno quella coppia che per decenni ha accompagnato la vita culturale cittadina non è più la stessa. Lo scorso 4 luglio, all’età di 91 anni, è morta Maria Grazia Matteucci. La notizia è stata resa pubblica soltanto nei giorni successivi, attraverso i manifesti funebri affissi a tumulazione avvenuta, nel rispetto della riservatezza che ha sempre contraddistinto lei e la sorella Gloria. Con la sua scomparsa Faenza perde un volto familiare, una donna che insieme alla sorella aveva fatto della curiosità culturale uno stile di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Maria Grazia Matteucci: "Con la sorella un legame unico"

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