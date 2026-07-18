Bruno Bolfo, fondatore del gruppo siderurgico Duferco, è deceduto all'età di 85 anni. Nel 1979 ha avviato le attività in Brasile, portando avanti la crescita dell'azienda, che oggi conta circa 20.000 dipendenti. La sua scomparsa è stata ricordata dal presidente del gruppo, che ha sottolineato il ruolo di Bolfo nel passaggio dalla semplice attività di trading alla produzione di acciaio.

La scomparsa dell’imprenditore ricordata dal presidente Antonio Gozzi: nel 1979 fondò Duferco in Brasile e guidò la crescita dal trading alla produzione di acciaio Bruno Bolfo, fondatore del gruppo Duferco, è morto a 85 anni. A darne notizia è stato Antonio Gozzi, presidente del gruppo, che h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Bruno Bolfo, morto a 85 anni il fondatore di Duferco, gruppo siderurgico globale con 20mila dipendenti

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