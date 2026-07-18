Addio a Bruno Bolfo morto a 85 anni il fondatore di Duferco gruppo siderurgico globale con 20mila dipendenti

Da ilgiornaleditalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bruno Bolfo, fondatore del gruppo siderurgico Duferco, è deceduto all'età di 85 anni. Nel 1979 ha avviato le attività in Brasile, portando avanti la crescita dell'azienda, che oggi conta circa 20.000 dipendenti. La sua scomparsa è stata ricordata dal presidente del gruppo, che ha sottolineato il ruolo di Bolfo nel passaggio dalla semplice attività di trading alla produzione di acciaio.

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La scomparsa dell’imprenditore ricordata dal presidente Antonio Gozzi: nel 1979 fondò Duferco in Brasile e guidò la crescita dal trading alla produzione di acciaio Bruno Bolfo, fondatore del gruppo Duferco, è morto a 85 anni. A darne notizia è stato Antonio Gozzi, presidente del gruppo, che h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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