Il Comune ha firmato l’accordo con un privato per il Comparto 12, risolvendo la lottizzazione. Gli atti finali sono stati firmati negli ultimi giorni, portando alla cessione delle aree. La convenzione risale a circa vent’anni fa, mentre i lavori nel quartiere si sono conclusi quasi quindici anni fa.

Accordo con l’operatore siglato, e gli ultimi atti firmati nei giorni scorsi: sciolto il nodo della lottizzazione Comparto 12, e il Comune porta a casa, a vent’anni dalla prima convenzione e a quasi quindici anni dall’ultimazione del quartiere, le aree in cessione. Si tratta di 24mila metri quadrati di aree pubbliche fra tra strade, parcheggi, percorsi ciclopedonali, aree verdi e piazze, un parcheggio pubblico su due livelli, altri 4.600 metri "a servitù di uso pubblico" che saranno destinati a fruizione collettiva. L’intesa chiude una vicenda che teneva banco da tempo e che negli ultimi anni aveva portato Comune e operatore ai ferri corti e alle carte bollate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accordo tra Comune e privato. Comparto 12, arriva il via libera

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