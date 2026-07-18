Accadde oggi | 18 luglio il grande incendio di Roma

Il 18 luglio si verificò un enorme incendio a Roma, iniziato nell’area mercantile della città. Le fiamme si diffusero rapidamente, coinvolgendo vaste zone e causando ingenti danni. Le squadre di soccorso intervennero tempestivamente, ma il fuoco si estese oltre il controllo iniziale. Non si hanno notizie di vittime, ma il danno materiale fu considerevole. L’incendio durò diverse ore prima di essere domato completamente.

Il grande incendio di Roma, un colossale rogo, il fuoco che iniziò a bruciare nell’area mercantile della città e che ben presto andò fuori controllo: si racconta addirittura che l’imperatore Nerone, nel frattempo, fosse intento a suonare la lira e a cantare, mentre osservava l’incendio da una distanza di sicurezza, ma questo accadimento, molto probabilmente, fa parte della voglia di screditare l’imperatore, dato che gli storici accertarono in seguito che Nerone, quel giorno, non si trovasse a Roma. Le solite voci vorrebbero che proprio Nerone avrebbe scatenato l’incendio per poter poi acquisire sotto costo i terreni per la sua nuova reggia, la lussuosissima Domus Aurea, che in effetti costruì poco dopo, anche perché gran parte delle sue stesse residenze era andata in fumo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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