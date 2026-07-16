Il 16 luglio 1054 si verificò il Grande Scisma d’Oriente, che portò alla divisione tra la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa. La rottura si concretizzò con l’esclusione reciproca di rappresentanti nelle liturgie e con l’adozione di dogmi differenti. La divisione durò da allora. Durante il IV secolo d.C., l’Impero romano si estendeva su un territorio molto vasto, rendendo difficile la sua gestione.

Con lo Scisma d’Oriente, il 16 luglio 1054 la Chiesa cristiana si divise in Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa. Nel IV secolo d.C. l’Impero romano era un territorio vasto e certamente molto difficile da amministrare. Le grandi differenze fra le popolazioni assoggettate venivano gestite con difficoltà. Nel 395 l’Imperatore Teodosio I divise l’impero in due parti: l’Impero Romano d’Occidente, con capitale Roma, e l’Impero Romano d’Oriente, con capitale Costantinopoli. Una divisione che all’inizio riguardava solo la gestione del potere politico, mentre in seguito investì diversi altri aspetti: nei due Imperi, infatti, si parlavano lingue diverse e la comunicazione si faceva sempre più difficile. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 16 luglio, il Grande Scisma d’Oriente

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Almanacco del Giorno | 15 Luglio

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