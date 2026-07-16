Accadde oggi | 16 luglio il Grande Scisma d’Oriente

Da fremondoweb.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 16 luglio 1054 si verificò il Grande Scisma d’Oriente, che portò alla divisione tra la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa. La rottura si concretizzò con l’esclusione reciproca di rappresentanti nelle liturgie e con l’adozione di dogmi differenti. La divisione durò da allora. Durante il IV secolo d.C., l’Impero romano si estendeva su un territorio molto vasto, rendendo difficile la sua gestione.

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Con lo Scisma d’Oriente, il 16 luglio 1054 la Chiesa cristiana si divise in Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa. Nel IV secolo d.C. l’Impero romano era un territorio vasto e certamente molto difficile da amministrare. Le grandi differenze fra le popolazioni assoggettate venivano gestite con difficoltà. Nel 395 l’Imperatore Teodosio I divise l’impero in due parti: l’Impero Romano d’Occidente, con capitale Roma, e l’Impero Romano d’Oriente, con capitale Costantinopoli. Una divisione che all’inizio riguardava solo la gestione del potere politico, mentre in seguito investì diversi altri aspetti: nei due Imperi, infatti, si parlavano lingue diverse e la comunicazione si faceva sempre più difficile. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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