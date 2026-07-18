Abusi sull’ex scatta il braccialetto elettronico

Un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale è stato sottoposto a restrizioni con un braccialetto elettronico dopo un’indagine durata tre anni. Le forze dell’ordine di Roncofreddo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, che prevede il monitoraggio elettronico. Le accuse riguardano abusi ripetuti nei confronti dell’ex partner. L’indagine ha portato all’applicazione di misure restrittive, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari in corso.

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, un incubo durato tre anni. I carabinieri di Roncofreddo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva, che era stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 36enne, ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e anche e soprattutto di violenza sessuale. Il provvedimento è scaturito da una serie di meticolose indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotte dai militari dell’Arma, a seguito della denuncia presentata dalla ex convivente del 36enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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