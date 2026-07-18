Un nuovo prodotto si presenta come alternativa al glazing milk più popolare tra le appassionate di bellezza. La tendenza “glazed donut skin” si caratterizza per una pelle dall’aspetto lucido, rimpolpato e quasi bagnato, resa famosa dalla celebrità. Il dupe, che sta circolando sui social, promette di ottenere lo stesso effetto luminoso e idratato, attirando l’attenzione di chi cerca un risultato simile senza usare il prodotto originale.

Se sei una beauty addict, saprai bene che la tendenza assoluta degli ultimi anni ha un nome ben preciso: glazed donut skin. Quel look incredibilmente succoso, rimpolpato e così luminoso da sembrare bagnato, reso celebre da Hailey Bieber. Il segreto per ottenere questo effetto è il famosissimo Glazing Milk di Rhode (il brand di skincare di Hailey ), un tonico-essenza lattiginoso che promette di lenire la pelle e donare un’idratazione profonda. Visualizza questo post su Instagram C’è solo un problema: tra costi di spedizione, dogana e continui sold out, accaparrarselo non è sempre un’impresa facile (né economica). Ma abbiamo una notizia fantastica per te: il popolo di TikTok ha scovato il dupe definitivo che costa una frazione del prezzo originale e fa miracoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Abbiamo trovato il dupe perfetto del glazing milk più virale di sempre

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